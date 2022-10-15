Под давлением оказались в том числе и учителя. Их оккупанты заставляют стать коллаборантами и преподавать по российской программе.

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Получают ли преподаватели по ВТО зарплату

Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время брифинга рассказал, что оказавшиеся в оккупации украинские учителя должны получать зарплату. Однако только те, кто не стали коллаборантами.

Чиновник также сообщил, что МОН своевременно перечисляет средства в местные бюджеты, чтобы педагоги могли получить зарплату.

Есть трудности с выплатой учителям в некоторых общинах. Это невозможно, потому что отсутствуют либо руководители управлений образования, либо человек, ставящий цифровую подпись,

– уточнил Витренко.

Однако, по словам замминистра, МОН вместе с военными администрациями решают этот вопрос. Поэтому значительных проблем с выплатами учителям, которые остались на временно оккупированных территориях и не стали коллаборантами, у МОН нет, заверил чиновник.

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Получат ли воины-педагоги зарплату

Ранее в Минобразования заверили мобилизованных педагогов, что во время службы в армии они будут получать среднюю учительскую зарплату. Однако недавно в Минэкономики сообщили, что педагогам, которые пошли служить в ВСУ по контракту, не будут платить эту зарплату. В Минобразования подтвердили эту информацию.

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