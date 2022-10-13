Небольшое количество детей, оказавшихся на ВОТ, родители отдали под давлением в русские школы. Однако все остальные пытаются учиться онлайн в школах Украины.
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Сколько учеников из ВОТ учатся в украинских школах
Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что почти 100 тысяч учеников из ВОТ учатся онлайн более чем в 1 тысяче украинских школ.
Спасибо родителям и ученикам из ВОТ, которые, несмотря на давление и принуждение самопровозглашенной оккупационной власти учиться по российским стандартам, выбирают украинское образование,
– подчеркнул министр.
Также, по словам Шкарлета, в Украине почти 4 миллиона учащихся получают образование в почти 13 тысячах школ.
При этом в почти 10 тысяч учебных заведений обучаются более 160 тысяч школьников-переселенцев.
Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют укрытия
Почти 70% украинских школ имеют укрытия и готовы к очной учебе, сообщил в эфире национального телемарафона глава МОН Сергей Шкарлет.
При этом министр уточнил, что специальная комиссия уже проверила более 25 тысяч учебных заведений Украины – то есть 95%. Почти 16,5 тысяч из них имеют право работать очно.
Всего в Украине около 63% учебных заведений могут работать офлайн.
- школы – почти 70%;
- детсады – 51%;
- лицеи и училища – 93%;
- колледжи и вузы – 75%.
Какая сейчас ситуация в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
- В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн из-за террора России.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.