Небольшое количество детей, оказавшихся на ВОТ, родители отдали под давлением в русские школы. Однако все остальные пытаются учиться онлайн в школах Украины.

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Сколько учеников из ВОТ учатся в украинских школах

Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что почти 100 тысяч учеников из ВОТ учатся онлайн более чем в 1 тысяче украинских школ.

Спасибо родителям и ученикам из ВОТ, которые, несмотря на давление и принуждение самопровозглашенной оккупационной власти учиться по российским стандартам, выбирают украинское образование,

– подчеркнул министр.

Также, по словам Шкарлета, в Украине почти 4 миллиона учащихся получают образование в почти 13 тысячах школ.

При этом в почти 10 тысяч учебных заведений обучаются более 160 тысяч школьников-переселенцев.

Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют укрытия

Почти 70% украинских школ имеют укрытия и готовы к очной учебе, сообщил в эфире национального телемарафона глава МОН Сергей Шкарлет.

При этом министр уточнил, что специальная комиссия уже проверила более 25 тысяч учебных заведений Украины – то есть 95%. Почти 16,5 тысяч из них имеют право работать очно.

Всего в Украине около 63% учебных заведений могут работать офлайн.

школы – почти 70%;

детсады – 51%;

лицеи и училища – 93%;

колледжи и вузы – 75%.

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