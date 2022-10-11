Однако в Украине и дальше обустраивают надежные укрытия, чтобы дети и студенты впоследствии имели возможность учиться офлайн. Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, сколько учебных заведений уже готово к очной учебе.
Важно Отменят ли очное обучение в Украине из-за ракетного террора россиян
Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют укрытия
По словам министра, по состоянию на 1 сентября около 60% украинских школ имели укрытия и были готовы к очной учебе. На сегодняшний день таких почти 70%.
При этом Шкарлет уточнил, что специальная комиссия уже проверила более 25 тысяч учебных заведений Украины – то есть 95%. Почти 16,5 тысячи из них имеют право работать очно.
Всего в Украине около 63% учебных заведений могут работать офлайн.
- школы – почти 70%;
- детсады – 51%;
- лицеи и училища – 93%;
- колледжи и вузы – 75%.
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Какая сейчас ситуация в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Уже второй день подряд на территории нашего государства раздаются взрывы.
- Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
- В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн из-за террора России.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.