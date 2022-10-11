Однак в Україні й надалі облаштовують надійні укриття, аби діти й студенти згодом мали можливість вчитися офлайн. Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, скільки навчальних закладів вже готові до очного навчання.

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Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають укриття

За словами міністра, станом на 1 вересня близько 60% українських шкіл мали укриття та були готовими до очного навчання. На сьогодні таких майже 70%.

При цьому Шкарлет уточнив, що спеціальна комісія уже перевірила понад 25 тисяч закладів освіти України – тобто 95%. Майже 16,5 тисячі з них мають право працювати очно.

Загалом в Україні близько 63% навчальних закладів можуть працювати офлайн: Зокрема мають надійні укриття:

школи – майже 70%;

дитсадки – 51%;

ліцеї та училища – 93%;

коледжі та виші – 75%.

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