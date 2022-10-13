При этом большинство из этих педагогов не знали, будут ли и дальше получать свою учительскую зарплату. В сентябре Минобразования заверило, что им сохранят средний заработок. Однако ситуация несколько изменилась.

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Получат ли воины-педагоги зарплату

Ранее в Минобразования заверили мобилизованных педагогов, что во время службы в армии они будут получать среднюю учительскую зарплату.

Однако недавно в Минэкономики сообщили , что педагогам, которые пошли служить в ВСУ по контракту, не будут платить эту зарплату. В Минобразования подтвердили эту информацию.

Что говорили раньше в Минобразования