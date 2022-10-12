Соответствующее решение приняло украинское правительство. В Минреинтеграции уточнили, что нововведения будут касаться студентов-переселенцев и студентов, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях.
Важно Абитуриенты из оккупированных и прифронтовых зон будут поступать в украинские вузы по-особому
Студенты-переселенцы не будут платить за обучение
Поэтому студентов-переселенцев и тех студентов, которые находятся на временно оккупированных территориях, переведут в вузах на бюджетную форму обучения.
Это нововведение будет касаться следующих категорий студентов:
- проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных действий или в оккупации;
- переселенцев, покинувших эти территории.
Такую же возможность получили:
- дети погибших защитников Украины;
- участники боевых действий;
- лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.
Новость дополняется…