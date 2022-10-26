Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупантов снова поймали на лжи. Так, в Запорожье они не позволяют детям учиться на родном языке.

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Коллаборанты заставляют детей отказаться от украинского языка

Школьникам Бердянска, уточнил Федоров, педагоги-предатели говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.

Не за горами такие же заявления и от мелитопольских коллаборантов,

– добавил Федоров.

По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.

Какая ситуация в школах

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают учреждения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учеников на улицу.

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Как оккупанты относятся к местному населению Оккупанты к местному населению относятся, как к животным. Приходят в дома, выбивают двери, берут жителей в плен. За последние две недели, уточнил глава города, забрали сотни человек. Отпустили единицы. С введением Россией военного положения террор будет только усиливаться, считает мэр Мелитополя.

Какая ситуация сейчас в Запорожской области: коротко