Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупантов снова поймали на лжи. Так, в Запорожье они не позволяют детям учиться на родном языке.
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Коллаборанты заставляют детей отказаться от украинского языка
Школьникам Бердянска, уточнил Федоров, педагоги-предатели говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.
Не за горами такие же заявления и от мелитопольских коллаборантов,
– добавил Федоров.
По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.
Какая ситуация в школах
Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают учреждения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учеников на улицу.
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Как оккупанты относятся к местному населению
Оккупанты к местному населению относятся, как к животным. Приходят в дома, выбивают двери, берут жителей в плен. За последние две недели, уточнил глава города, забрали сотни человек. Отпустили единицы. С введением Россией военного положения террор будет только усиливаться, считает мэр Мелитополя.
Какая ситуация сейчас в Запорожской области: коротко
- Накануне глава России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
- Враг почти каждый день терроризирует Запорожье и область ракетными обстрелами.
- Накануне оккупанты "демилитаризовали" 2 школы в Запорожье. Известно, что еще один вражеский снаряд попал в парк.
- Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
- По его словам, россияне начали вывозить украинских детей, потому что к ним привязаны родители.
- Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают во временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.
- В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов.