Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупантів знову спіймали на брехні. Так, на Запоріжжі вони не дозволяють дітям вчитися рідною мовою.
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Колаборанти змушують дітей відмовитися від української мови
Школярам Бердянська, уточнив Федоров, педагоги-зрадники кажуть відмовитися від вивчення української мови та літератури. При цьому пропонують писати відповідні заяви.
Не за горами такі ж заяви і від мелітопольських колаборантів,
– додав Федоров.
За словами мера Мелітополя, усі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею.
Яка ситуація у школах
Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону також розповідав про те, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.
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Як окупанти ставляться до місцевого населення
Окупанти до місцевого населення ставляться, як до тварин. Приходять до будинків, вибивають двері, беруть мешканців у полон. Протягом останніх двох тижнів, уточнив очільник міста, забрали сотні людей. Натомість відпустили одиниці. Із запровадженням Росією воєнного стану терор буде тільки посилюватись, вважає мер Мелітополя.
Яка ситуація зараз на Запоріжжі: коротко
- Напередодні очільник Росії Владімір Путін підписав указ про запровадження воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України.
- Ворог майже щодня тероризує Запоріжжя та область ракетними обстрілами.
- Напередодні окупанти "демілітаризували" 2 школи на Запоріжжі. Відомо, що ще один ворожий снаряд влучив у парк.
- Також окупанти сотнями вивозять дітей до Росії, повідомив Федоров.
- За його словами, росіяни розпочали вивозити українських дітей, бо до них прив'язані батьки.
- Російські загарбники вивозять маленьких жителів Запоріжжя нібито у табори. Дітей переміщають до тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Росії.
- Зокрема, неповнолітніх жителів Енергодару вже мали повернути додому. Втім, окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі. Міський голова Дмитро Орлов зазначив, що фактично маленькі українці стали заручниками російських терористів.