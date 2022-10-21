Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону розповів про те, як окупанти тероризують мешканців міста. При цьому додав, що це знущання тільки посилюватиметься.

Важливо Окупанти сотнями вивозять дітей на російську територію, – мер Мелітополя

Росіяни тероризують мелітопольських школярів

Федоров розповів, що школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.

Росіяни тримають мелітопольських школярів у заручниках,
– зазначив Федоров.

Як окупанти ставляться до місцевого населення

Також він розповів, що окупанти до місцевого населення ставляться, як до тварин. Приходять до будинків, вибивають двері, беруть мешканців у полон. Протягом останніх двох тижнів, уточнив очільник міста, забрали сотні людей. Натомість відпустили одиниці.

Із запровадженням Росією воєнного стану терор буде тільки посилюватись,
– додав мер Мелітополя.

Яка ситуація зараз на Запоріжжі: коротко

  • Напередодні очільник Росії Владімір Путін підписав указ про запровадження воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України.
  • Ворог майже щодня тероризує Запоріжжя та область ракетними обстрілами.
  • Напередодні окупанти "демілітаризували" 2 школи на Запоріжжі. Відомо, що ще один ворожий снаряд влучив у парк.
  • Також окупанти сотнями вивозять дітей до Росії, повідомив Федоров.
  • За його словами, росіяни розпочали вивозити українських дітей, бо до них прив'язані батьки.