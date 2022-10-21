Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал о том, как оккупанты терроризируют жителей города. При этом добавил, что это издевательство будет только усиливаться.

Важно Оккупанты сотнями вывозят детей на российскую территорию, – мэр Мелитополя

Россияне терроризируют мелитопольских школьников

Федоров рассказал, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.

Россияне держат мелитопольских школьников в заложниках,

– отметил Федоров.

Как оккупанты относятся к местному населению

Также он рассказал, что оккупанты к местному населению относятся, как к животным. Приходят в дома, выбивают двери, берут жителей в плен. За последние две недели, уточнил глава города, забрали сотни человек. Отпустили единицы.

С введением Россией военного положения террор будет только усиливаться,

– добавил мэр Мелитополя.

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