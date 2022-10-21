Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал о том, как оккупанты терроризируют жителей города. При этом добавил, что это издевательство будет только усиливаться.
Важно Оккупанты сотнями вывозят детей на российскую территорию, – мэр Мелитополя
Россияне терроризируют мелитопольских школьников
Федоров рассказал, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.
Россияне держат мелитопольских школьников в заложниках,
– отметил Федоров.
Как оккупанты относятся к местному населению
Также он рассказал, что оккупанты к местному населению относятся, как к животным. Приходят в дома, выбивают двери, берут жителей в плен. За последние две недели, уточнил глава города, забрали сотни человек. Отпустили единицы.
С введением Россией военного положения террор будет только усиливаться,
– добавил мэр Мелитополя.
Какая ситуация сейчас в Запорожье: коротко
- Накануне глава России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
- Враг почти каждый день терроризирует Запорожье и область ракетными обстрелами.
- Накануне оккупанты "демилитаризовали" 2 школы в Запорожье. Известно, что еще один вражеский снаряд попал в парк.
- Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
- По его словам, россияне начали вывозить украинских детей, потому что к ним привязаны родители.