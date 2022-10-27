Однак успішний контрнаступ ЗСУ змушує зрадників кидати свої робочі місця. Адже вони добре знають, що після деокупації їм загрожує покарання за зраду.

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Вчителі-колаборанти тікають з окупованого Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вчителі-колаборанти тікають зі шкіл тимчасово окупованого міста. Зрадники, за його словами, відчули запах смаженого.

У 13 – й школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнились майже всі горе-"освітяни",

– зауважив Федоров.

В інших школах, у яких організували навчання за російською програмою, також не вистачає вчителів.

У 16 – й школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету. Його росіяни відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів,

– додав мер Мелітополя.

При цьому він подякував незламним мелітопольським освітянам. І акцентував, що понад 90% з них не погодились на співпрацю з окупантами. А тим, хто зрадив Батьківщину й підставив під удар українських дітей, краще тікати зараз, адже скоро буде пізно, наголосив Федоров.

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Школярам Бердянська, уточнив Федоров, педагоги-зрадники кажуть відмовитися від вивчення української мови та літератури. При цьому пропонують писати відповідні заяви.

За словами мера Мелітополя, усі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих територіях зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею.

Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону також розповідав про те, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.

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