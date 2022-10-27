Однак успішний контрнаступ ЗСУ змушує зрадників кидати свої робочі місця. Адже вони добре знають, що після деокупації їм загрожує покарання за зраду.
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Вчителі-колаборанти тікають з окупованого Мелітополя
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вчителі-колаборанти тікають зі шкіл тимчасово окупованого міста. Зрадники, за його словами, відчули запах смаженого.
У 13 – й школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнились майже всі горе-"освітяни",
– зауважив Федоров.
В інших школах, у яких організували навчання за російською програмою, також не вистачає вчителів.
У 16 – й школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка фейкового університету. Його росіяни відкрили на базі захоплених мелітопольських вишів,
– додав мер Мелітополя.
При цьому він подякував незламним мелітопольським освітянам. І акцентував, що понад 90% з них не погодились на співпрацю з окупантами. А тим, хто зрадив Батьківщину й підставив під удар українських дітей, краще тікати зараз, адже скоро буде пізно, наголосив Федоров.
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Що діється у школах Запоріжжя
- Школярам Бердянська, уточнив Федоров, педагоги-зрадники кажуть відмовитися від вивчення української мови та літератури. При цьому пропонують писати відповідні заяви.
- За словами мера Мелітополя, усі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих територіях зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею.
- Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону також розповідав про те, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.
Яка ситуація зараз на Запоріжжі: коротко
- Напередодні очільник Росії Владімір Путін підписав указ про запровадження воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України.
- Ворог майже щодня тероризує Запоріжжя та область ракетними обстрілами.
- Напередодні окупанти "демілітаризували" 2 школи на Запоріжжі. Відомо, що ще один ворожий снаряд влучив у парк.
- Також окупанти сотнями вивозять дітей до Росії, повідомив Федоров.
- За його словами, росіяни розпочали вивозити українських дітей, бо до них прив'язані батьки.
- Російські загарбники вивозять маленьких жителів Запоріжжя нібито у табори. Дітей переміщають до тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Росії.
- Зокрема, неповнолітніх жителів Енергодару вже мали повернути додому. Втім, окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі. Міський голова Дмитро Орлов зазначив, що фактично маленькі українці стали заручниками російських терористів.