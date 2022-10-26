Мер Мелітополя повідомив, що підірвали будинок, який з перших днів повномасштабної війни та окупації міста зайняли військові країни-агресорки.

До теми У Мелітополі біля бази ФСБ, колаборанта Балицького та пропагандистів вибухнуло авто, – мер

Окупанти змагаються за владу

У цій будівлі ФСБ розміщувало свій особовий склад. За словами мера міста, там також розміщувався телеканал Балицького, а поруч – приватна телевежа, з якої ретранслювали пропаганду Кремля по всій окупованій частині Запорізької області.

При цьому на окупованих територіях за владу змагаються представники як ФСБ на чолі з Євгеном Балицьким, так і генштабу збройних сил Росії на чолі з Володимиром Роговим.

І два ці гауляйтери між собою конкурують за владу, розподіл грошових потоків на тимчасово окупованій території – у сфері зернових потоків, перевезень тощо. Війна між цими таборами йде давно і вибух біля бізнес-центру Балицького – це боротьба цих двох кланів,

– вважає Іван Федоров.

Ба більше, це вже не перший випадок їхнього переділу впливу на тимчасово окупованих територіях і це – яскравий приклад того, як вони готові один з одним боротися. На думку Федорова, вони борються за:

сферу впливу,

перерозподіл грошових потоків.

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Що відомо про вибух

Біля бізнес-центру гауляйтера Балицького вранці 25 жовтня вибухнуло авто. Це зафіксували також на відео.

Машина, яка близько 2 тижнів стояла біля "телекомпанії", вибухнула саме тоді, коли до будівлі під'їхали представницькі автомобілі окупантів. Згодом російські ЗМІ стверджували, що нібито унаслідок інциденту постраждали 5 людей. Однак мер Мелітополя не підтверджував цю інформацію, однак додав, що "далі буде ще гарячіше".

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