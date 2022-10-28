Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также отметил, что если человек подписан на украинский канал в Telegram, или следит за чем-то или кем-то патриотически настроенным, то этого человека сразу штрафуют.
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Если такой человек попадется на глаза оккупантов второй раз, по словам Федорова – его могут захватить в плен.
Новая волна хищений в Мелитополе
Также, по словам мэра Мелитополя, в последние недели проходит новая волна похищения людей.
За последние 14 дней к нам обратились родные от 3 до 10 человек и рассказали о том, простых людей похищают в плен. Не говорится о госслужащих или работниках мэрии или о силовиках — гражданских массово забирают в плен и не отпускают,
– говорит Иван Федоров.
Пытка и плен очень распространены сейчас в Мелитополе, таким образом россияне хотят запугать наших людей, чтобы они чувствовали себя в опасности.
Подробнее о зверствах оккупантов в Мелитополе: смотрите видео
"Такими действиями оккупанты пытаются покорить украинцев, сломать их дух. Ведь они совершенно не ожидали, что на 8 месяц оккупации еще кто-то будет сопротивляться", — резюмирует Федоров.
Мелитополь – как город живет под оккупацией
- На захваченных территориях Украины российские оккупанты и дальше заставляют учителей русифицировать детей. Многие педагоги соглашаются и соответственно становятся коллаборантами. Однако успешное контрнаступление ВСУ заставляет предателей бросать свои рабочие места. Они ведь хорошо знают, что после деоккупации им грозит наказание за измену.
- Российские захватчики официально вводят так называемую "военную цензуру" на временно оккупированных территориях. Мирных жителей лишили свободы общения и доступа к достоверной информации.
- 25 октября возле бизнес-центра Балицкого, в котором размещался один из штабов Кремля, раздался взрыв. Вполне вероятно, что это явилось следствием разбирательства между ФСБ и военными России.