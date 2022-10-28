Школьный процесс в захваченных школах Мелитополя пока вообще невозможен. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Пол часа "на обыски"

Мэр отметил, на сегодняшний день фиксируется на всех временно оккупированных территориях усиление террора.

Что касается детей, террор усиливается с нескольких сторон. Прежде всего, рашисты перенесли начало учебного дня на полчаса, которые они тратят на то, чтобы обыскать детей . Утром они приходят в школу, их устраивают в коридоре и обыскивают их вещи,

– объяснил Федоров.

По его словам, родителей во время учебного процесса не пускают в школу и двери также на весь день закрывают. Только после обыска рашисты допускают детей в школу и к урокам.

"Это произошло после того, как у некоторых детей в школах нашли какой-нибудь патриотический контент или какие-то программы для обучения в украинских школах. После этого они просто не пускают с телефонами в школы и с другими "запретными предметами", — добавил чиновник.

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Школы рашистов закрывают

Федоров убежден, что в школах во временно оккупированных населенных пунктах учебный процесс "вообще невозможен", поэтому украинские власти города всячески рекомендовали родителям не вести своих детей в школы.

Уже есть первые результаты, когда учителя-коллаборанты, ранее согласившиеся сотрудничать с врагом, уже бегут из Мелитополя . Таким образом, одна из захваченных рашистами школ уже закрылась с понедельника и не функционирует – это 13 школа. Случилось все из-за того, что нет учителей, которые согласились бы коллаборировать,

– рассказал мэр города.

По его информации, на временно оккупированной Мелитопольщине согласились сотрудничать с врагом менее 10 процентов всех сотрудников отдела образования.

"И в большинстве своем это не учителя, а технические работники. Именно поэтому рашисты пытались использовать в качестве учителей секретарей школ, завхозов или первокурсников университетов. Сегодня дети также находятся в заложниках врага", — указал чиновник.

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Россияне массово похищают детей

Федоров подчеркнул, что рашисты массово пытаются похитить украинских детей.

"Есть уже первые факты. 200 детей, которых вывезли из временно оккупированного Энергодара, Каменки, Днепровки, Водяного – россияне забрали их под видом проведения каникул в Крым или в Краснодарский край. Но когда дети должны были вернуться, решители позвонили родителям и попросили собрать зимние вещи, поскольку детей не вернут в временно оккупированные города", — резюмировал мэр Мелитополя.

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