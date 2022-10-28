Шкільний процес в захоплених школах Мелітополя наразі взагалі неможливий. Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Пів години "на обшуки"
Мер зазначив, на сьогодні фіксується на всіх тимчасово окупованих територіях посилення терору.
Щодо дітей терор посилюється з кількох боків. Перш за все, рашисти перенесли початок навчального дня на пів години, які вони витрачають на те, щоб обшукати дітей. Зранку вони приходять до школи, їх вилаштовують у коридорі й обшукують їхні речі,
– пояснив Федоров.
За його словами, батьків під час навчального процесу не пускають до школи й двері також на весь день зачиняють. Лише після обшуку рашисти допускають дітей до школи та до уроків.
"Це сталося після того, як в деяких дітей в школах знайшли якийсь патріотичний контент або якісь програми для навчання в українських школах. Після цього вони просто не пускають з телефонами в школи й з іншими "забороненими предметами", – додав чиновник.
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Школи рашистів зачиняють
Федоров переконаний, що у школах в тимчасово окупованих населених пунктах навчальний процес "взагалі неможливий", тому українська влада міста всіляко рекомендували батькам не вести своїх дітей до шкіл.
Вже є перші результати, коли вчителі-колаборанти, які раніше погодилися співпрацювати з ворогом, вже тікають з Мелітополя. Таким чином одна з захоплених рашистами шкіл вже закрилася з понеділка і не функціонує – це 13 школа. Сталося все через те, що немає вчителів, які погодилися б колаборувати,
– розповів мер міста.
За його інформацією, на тимчасово окупованій Мелітопольщині погодилися співпрацювати з ворогом менш як 10 відсотків всіх співробітників відділу освіти.
"І здебільшого це не вчителі, а технічні працівники. Саме тому рашисти намагалися використовувати як вчителів секретарів шкіл, завгоспів або першокурсників університетів. Сьогодні діти також перебувають у заручниках ворога", – вказав чиновник.
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Росіяни масово викрадають дітей
Федоров наголосив, що рашисти масово намагаються викрасти українських дітей.
"Є вже перші факти. 200 дітей, яких вивезли з тимчасово окупованого Енергодару, Кам'янки, Дніпровки, Водяного – росіяни забрали їх під виглядом проведення канікул в Крим або у Краснодарський край. Але коли діти мали повернутися, рашисти зателефонували батькам і попросили зібрати зимні речі, позаяк дітей не повернуть до тимчасово окупованих міст", – резюмував мер Мелітополя.
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Ситуація у Мелітополі: останні новини
- На захоплених територіях України російські окупанти й надалі змушують вчителів русифікувати дітей. Чимало педагогів погоджується і відповідно стає колаборантами. Однак успішний контрнаступ ЗСУ змушує зрадників кидати свої робочі місця. Адже вони добре знають, що після деокупації їм загрожує покарання за зраду.
- Російські загарбники офіційно вводять так звану "військову цензуру" на тимчасово окупованих територіях. Мирних жителів позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації.
- 25 жовтня біля бізнес-центру Балицького, у якому розташовувався один зі штабів Кремля, пролунав вибух. Вповні ймовірно, що це стало наслідком розбирання між ФСБ та військовими Росії.