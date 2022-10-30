Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он считает, что фирменным стилем России является существование в вымышленном диктатором мире.

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"Теперь оккупанты хотят, чтобы и жители временно оккупированных территорий были оторваны от всего мира, а потому запретили переводить часы на зимнее время", - написал Федоров.

Он подчеркнул, что Владимир Путин тщетно пытается оторвать людей на захваченных территориях Украины.

Примите во внимание. Украина перешла на зимнее время и перевела стрелки часов назад 30 октября в 4 часа. Однако в России был отменен переход на зимнее или летнее время.

Что еще запрещают россияне

В Мелитополе кафиры ввели новый "указ" . Он позволяет проверять у людей на улице, говорящих по телефону, забирать гаджеты якобы на проверку.

По словам Федорова, за подписку на украинские ресурсы россияне штрафуют. Если оккупанты ловят человека во второй раз, то могут похитить в плен.

"За последние 14 дней к нам обратились родные от 3 до 10 человек и рассказали о том, простых людей похищают в плен", – отметил мэр.

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