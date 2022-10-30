Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья. Подчиненные Рамзана Кадырова развернулись в районе сел Михайловка – Роздол – Пришиб.

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Эта группа чеченцев должна выполнять роль заградительного отряда для российских войск, которые дислоцируются в районе Васильевки.

На что кадыровцы жалуются жителям Запорожской области

Кадыровцы оказались очень коммуникабельны и охотно идут на контакт с местными. Они настолько потеряли чувство реальности, что даже жалуются людям на свою "нелегкую" жизнь.

По словам местных жителей, кадыровцы пожаловались им на ряд проблем.

В российской армии есть большое количество дезертиров, которых чеченцы вынуждены ловить.

У кадыровцев возник конфликт с военными из Бурятии и России.

Приспешники Рамзана Кадырова называют россиян трусами.

Также кадыровцы жалуются, что им неудобно воевать в украинских степях.

Между оккупантами произошла перестрелка

В среде российских войск на оккупированной территории Запорожья постоянно возникают конфликты. Несколько дней назад произошла перестрелка, в результате которой среди оккупантов – двое "двухсотых" и четверо "трехсотых".

Точная причина перестрелки неизвестна. Возможно, оккупанты начали стрельбу из-за материальных благ или просто выпили слишком много водки.

Не исключено, что это мог быть и конфликт на национальной почве. Однако чем больше таких случаев, тем лучше для Украины,

– сказал корреспондент из Запорожья.

В Запорожской области кадыровцы жалуются на трудную жизнь: смотрите видео

Проблемы российской армии: коротко