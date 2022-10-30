Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья. Подчиненные Рамзана Кадырова развернулись в районе сел Михайловка – Роздол – Пришиб.
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Эта группа чеченцев должна выполнять роль заградительного отряда для российских войск, которые дислоцируются в районе Васильевки.
На что кадыровцы жалуются жителям Запорожской области
Кадыровцы оказались очень коммуникабельны и охотно идут на контакт с местными. Они настолько потеряли чувство реальности, что даже жалуются людям на свою "нелегкую" жизнь.
По словам местных жителей, кадыровцы пожаловались им на ряд проблем.
- В российской армии есть большое количество дезертиров, которых чеченцы вынуждены ловить.
- У кадыровцев возник конфликт с военными из Бурятии и России.
- Приспешники Рамзана Кадырова называют россиян трусами.
- Также кадыровцы жалуются, что им неудобно воевать в украинских степях.
Между оккупантами произошла перестрелка
В среде российских войск на оккупированной территории Запорожья постоянно возникают конфликты. Несколько дней назад произошла перестрелка, в результате которой среди оккупантов – двое "двухсотых" и четверо "трехсотых".
Точная причина перестрелки неизвестна. Возможно, оккупанты начали стрельбу из-за материальных благ или просто выпили слишком много водки.
Не исключено, что это мог быть и конфликт на национальной почве. Однако чем больше таких случаев, тем лучше для Украины,
– сказал корреспондент из Запорожья.
В Запорожской области кадыровцы жалуются на трудную жизнь: смотрите видео
Проблемы российской армии: коротко
- Страна-агрессор несет бешеные потери в войне с нашим государством. В то же время, медицинская авиация и инфраструктура России не готовы к такому количеству раненых оккупантов.
- Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, все медицинские учреждения Белгородской области страны-агрессора полностью забиты российскими военными.
- Мобилизированные россияне, наслушавшись "сказочек" от своей пропаганды, летят на фронт в Украине. Однако после первой же неудачной атаки вся мотивация исчезает.
- Как сообщили в Институте изучения войны, у российской армии есть серьезные проблемы с личным составом. На некоторых направлениях оккупанты отказываются занимать свои позиции – командиры умоляют их это сделать.