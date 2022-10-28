Такое мнение 24 каналу озвучил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Ранее сообщалось о том, как мобилизованные россияне смеются над собой, потому что не имеют даже автомата.

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Начальная мотивация мобилизованных

Сазонов рассказал, что бестолковые и пьяные россияне приходят на фронт с огромной мотивацией. В частности, характерен пример по Лисичанску, куда раз в неделю они присылают "свежее мясо". Эта толпа в первую ночь идет в атаку.

Им все время рассказывают, что в городе не осталось украинских военных. Поэтому вы сейчас быстро возьмете город и получите медали. Они понесут потери до половины состава в первую же ночь, и неделю сидят тихо,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что им рассказывают о том, что всех украинцев уже купили, вы сейчас возьмете в одну руку стиральную машину, в другую унитаз, и все будет хорошо. Потому с таким настроением они и приходят.

Сазонов о том, что новые мобилизованные приходят мотивированными и идут в атаку в первую ночь: смотрите видео

Последующая мотивация

По словам политолога, впоследствии они трезвеют. Оказывается, что некоторые уже поехали домой в пакете, некоторые никуда не побежали, потому что ног уже нет. Вдруг оказывается не все так хорошо, как им рассказывали.

"Поэтому доходит до того, как рассказывают наши ребята, россияне высовывают руки из окопов во время обстрелов. Они хотят получить ранения и выбыть в тыл. Они сдаются в плен, потому что никакой мотивации не имеют ни зеки, ни мобилизованные", – заметил Сазонов.

Военнослужащий ВСУ продолжил, что мы знаем, за что воюем. Это наша страна, наш дом, нам некуда бежать. А вот они не понимают, почему их сюда прислали, за что они должны умереть или покалечиться, потому боевого духа и желания воевать нет. Это логично, ведь в армии завоевателей боевой дух есть только тогда, когда она наступает и грабит.

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