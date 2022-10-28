Таку думку 24 каналу озвучив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Раніше повідомлялось про те, як мобілізовані росіяни сміються над собою, бо не мають навіть автомата.

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Початкова мотивація мобілізованих

Сазонов розповів, що недолугі та п'яні росіяни приходять на фронт з величезною мотивацією. Зокрема, характерний приклад по Лисичанську, куди раз на тиждень вони присилають "свіже м'ясо". Цей натовп у першу ж ніч іде в атаку.

Їм увесь час розповідають, що в місті не залишилось українських військових. Тому ви зараз швидко візьмете місто й отримаєте по медалі. Вони зазнають втрат до половини складу в першу ж ніч і тиждень сидять тихо,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що їм розповідають про те, що всіх українців уже купили, ви зараз візьмете в одну руку пральну машину, в іншу унітаз, і все буде добре. Тому з таким настроєм вони і приходять.

Сазонов про те, що нові мобілізовані приходять мотивованими й ідуть в атаку в першу ж ніч: дивіться відео

Подальша мотивація

За словами політолога, згодом вони трезвіють. Виявляється, що дехто вже поїхав додому в пакеті, дехто нікуди не побіг, бо ніг уже немає. Тож раптом виявляється не все так добре, як їм розповідали.

"Тому доходить до того, як розповідають наші хлопці, росіяни висовують руки з окопів під час обстрілів. Вони хочуть отримати поранення й вибути в тил. Вони здаються в полон, бо ніякої мотивації не мають ні зеки, ні мобілізовані", – зауважив Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ продовжив, що ми знаємо за що воюємо. Це наша країна, наша домівка, нам нікуди тікати. А ось вони не розуміють, чому їх сюди прислали, за що вони мають померти або покалічитись, тому бойового духу й бажання воювати немає. Це логічно, адже в армії завойовників бойовий дух є лише тоді, коли вона наступає і грабує.

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