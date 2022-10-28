Для мобілізованих в Росії проводять військові навчання. Окупанти вже самі сміються над собою. Адже їх готують до війни, навіть не видавши зброю.

До теми Влаштовують голодування: у Росії набирають обертів відмови та втеча від мобілізації

Як проходять військові навчання для російських "чмобіків"

На одному з відео, опублікованих у мережі, видно, що близько 100 осіб зібрали на полігоні. Половині з них видали автомати, а решта – залишилась ні з чим. Окупант розповідає, що озброєні службовці повинні нападати, а інші 50 людей – захищатись, ймовірно, кулаками.

Ну нічого, ми справимось. Ми ж російська армія,

– зазначив мобілізований.

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Російські чоловіки масово уникають мобілізації в Росії

У Росії кожного дня фіксують багато випадків відмов від мобілізації. Також чоловіки намагаються втекти від армії за кордон. Деякі з них навіть влаштували голодування через це.

Російське командування класифікує мобілізованих як "живе м'ясо". В місцевого жителя однєї з республік перед відправкою на війну почалася справжня істерика під час виступу голови місцевої адміністрації.

Слідчий комітет Росії нещодавно порушив кримінальну справу проти військового. Чоловік відмовився їхати воювати в Україну за диктатора Владіміра Путіна. Тепер росіянину загрожує позбавлення волі.

Крім того, у Росії дозволили мобілізувати людей, в яких є непогашена судимість за важкі злочини. Очевидно, "гарматного м'яса" у держави-агресорки не вистачає.

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