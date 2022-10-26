Мобілізований росіянин розплакався на шикуванні

Так, в одній із республік у місцевого жителя перед відправкою на війну почалася справжня істерика під час виступу голови місцевої адміністрації. Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

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Та ми м'ясо! М'ясо ми, та й усе! У мене брат інвалід, у мене син – вісім років, дочка – шість років. Я знаю, що звідти не повернуся... Нас убиватимуть. Убиватимуть!

– заявив мобілізований.

Росіянин розридався, тоді як інші мобілізовані покірно стояли у строю і навіть намагалися змусити його замовкнути.

Істерія мобілізованого "м'яса": дивіться відео

Втрати ворога станом на 26 жовтня

Українські військові продовжують скорочувати чисельність російської армії. Тільки за минулу добу наші захисники ліквідували ще 480 окупантів. Загальні бойові втрати Росії вже складають 68 900 військових. Крім того, ворог зазнає рекордних втрат у техніці:

танків – 2 628 (+17) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 351 (+30) одиниця,

артилерійських систем – 1 686 (+12) одиниць,

РСЗВ – 379 (+2) одиниць,

засоби ППО – 192 (+2) одиниці,

літаків – 271 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 248 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7) одиниць,

крилаті ракети – 350 (+0),

кораблі та катери – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 076 (+22) одиниць,

спеціальна техніка – 149

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 26 жовтня: дивіться відео