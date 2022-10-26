Мобилизированный россиянин расплакался на строительстве

Так, в одной из республик у местного жителя перед отправкой на войну началась настоящая истерика при выступлении главы местной администрации. Соответствующее видео опубликовал Стратком ВСУ.

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Да мы мясо! Мясо мы, и все! У меня брат инвалид, у меня сын – восемь лет, дочь – шесть лет. Я знаю, что оттуда не вернусь... Нас будут убивать. Будут убивать!

– заявил мобилизованный.

Россиянин разрыдался, в то время как другие мобилизованные безропотно стояли в строю и даже пытались заставить его замолчать.

Истерия мобилизованного "мяса": смотрите видео

Потери врага по состоянию на 26 октября

Украинские военные продолжают сокращать численность русской армии. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 480 кафиров . Общие боевые потери России уже составляют 68,9 тысяч военных. Кроме того, враг несет рекордные потери в технике:

танков – 2 628 (+17) единиц,

боевых бронированных машин – 5 351 (+30) единица,

артиллерийских систем – 1 686 (+12) единиц,

РСЗО – 379 (+2) единиц,

средства ПВО – 192 (+2) единицы,

самолетов – 271 (+0) единиц,

вертолетов – 248 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 379 (+7) единиц,

крылатые ракеты – 350 (+0),

корабли и катера – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 076 (+22) единиц,

специальная техника – 149

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября: смотрите видео