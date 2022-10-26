Мобилизированный россиянин расплакался на строительстве
Так, в одной из республик у местного жителя перед отправкой на войну началась настоящая истерика при выступлении главы местной администрации. Соответствующее видео опубликовал Стратком ВСУ.
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Да мы мясо! Мясо мы, и все! У меня брат инвалид, у меня сын – восемь лет, дочь – шесть лет. Я знаю, что оттуда не вернусь... Нас будут убивать. Будут убивать!
– заявил мобилизованный.
Россиянин разрыдался, в то время как другие мобилизованные безропотно стояли в строю и даже пытались заставить его замолчать.
Истерия мобилизованного "мяса": смотрите видео
Потери врага по состоянию на 26 октября
Украинские военные продолжают сокращать численность русской армии. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 480 кафиров . Общие боевые потери России уже составляют 68,9 тысяч военных. Кроме того, враг несет рекордные потери в технике:
- танков – 2 628 (+17) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 351 (+30) единица,
- артиллерийских систем – 1 686 (+12) единиц,
- РСЗО – 379 (+2) единиц,
- средства ПВО – 192 (+2) единицы,
- самолетов – 271 (+0) единиц,
- вертолетов – 248 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 379 (+7) единиц,
- крылатые ракеты – 350 (+0),
- корабли и катера – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 076 (+22) единиц,
- специальная техника – 149
Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября: смотрите видео