Общие боевые потери России уже составляют 68,9 тысячи военных. Кроме того, враг отмечает рекордные потери в технике.

Ранее Еще 480 оккупантов прошли демилитаризацию в Украине: потери врага по состоянию на 25 октября

Потери врага по состоянию на 26 октября

  • танков – 2 628 (+17) единиц,
  • боевых бронированных машин – 5 351 (+30) единица,
  • артиллерийских систем – 1 686 (+12) единиц,
  • РСЗО – 379 (+2) единиц,
  • средства ПВО – 192 (+2) единицы,
  • самолетов – 271 (+0) ,
  • вертолетов – 248 (+0) единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 379 (+7) единиц,
  • крылатые ракеты – 350 (+0),
  • корабли и катера – 16 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 076 (+22) единиц,
  • специальная техника – 149.

Потери врага по состоянию на 26 октября / Генштаб ВСУ

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября: смотрите видео