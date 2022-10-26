Общие боевые потери России уже составляют 68,9 тысячи военных. Кроме того, враг отмечает рекордные потери в технике.
Ранее Еще 480 оккупантов прошли демилитаризацию в Украине: потери врага по состоянию на 25 октября
Потери врага по состоянию на 26 октября
- танков – 2 628 (+17) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 351 (+30) единица,
- артиллерийских систем – 1 686 (+12) единиц,
- РСЗО – 379 (+2) единиц,
- средства ПВО – 192 (+2) единицы,
- самолетов – 271 (+0) ,
- вертолетов – 248 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 379 (+7) единиц,
- крылатые ракеты – 350 (+0),
- корабли и катера – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 076 (+22) единиц,
- специальная техника – 149.
Потери врага по состоянию на 26 октября / Генштаб ВСУ
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября: смотрите видео