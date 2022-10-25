Только за прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 480 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожают технику врага.

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Потери врага по состоянию на 25 октября

танков – 2611 (+21) единиц;

боевых бронированных машин – 5321 (+26) единиц;

артиллерийских систем – 1674 (+1) единиц;

РСЗО – 377 (+2) единиц;

средства ПВО – 190 (+1) единиц;

самолетов – 271 (+1) единиц;

вертолетов – 248 (+3) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2) единиц;

крылатые ракеты – 350 (+0) единиц;

корабли и катера – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4054 (+10) единиц;

специальная техника – 149 (+0) единиц.

Потери россиян на 25 октября / Инфографика Генштаб

Обратите внимание! За вчерашние сутки ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52 "Аллигатор ". Два из них приземлили всего за полчаса в Херсонской области. Третий был сбит уже под вечер.

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Оккупанты потеряли "Осу", танки, склады и "Урал" на Юге

Предварительно в ОК "Юг" отчитывались об успехах на Южном направлении – здесь враги тоже несут значительные потери.

Так, ракетно-артиллерийские подразделения в сутки осуществили 246 огневых задач – преимущественно по минометным и артиллерийским позициям оккупантов. Среди уже подтвержденных потерь врага: 40 оккупантов; 3 танка; ЗРК "Оса";

Были попадания в склады с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.