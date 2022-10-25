Об этом сообщают телеграм-каналы. Таким образом, российская армия в очередной раз потерпела неудачи на войне в Украине.
Обратите внимание ВСУ нанесли врагу удар на Херсонщине: уничтожены 30 оккупантов, под завалами еще 100
На Кинбурнской косе было громко
По предварительной информации, на Кинбурнской косе, по всей вероятности, точное попадание в состав российских оккупантов. Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Кроме того, взрывы также были слышны в Энергодаре. Что именно произошло – пока неизвестно. Но надеемся, что там к захватчикам также пришел "хлопок".
Как ВСУ уничтожают врага
По состоянию на 244 день полномасштабной войны в Украине уже ликвидировано 68 420 российских солдат. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 480 оккупантов.
Потери противника в технике:
- танков – 2611 (+21) единиц;
- боевых бронированных машин – 5321 (+26) единиц;
- артиллерийских систем – 1674 (+1) единиц;
- РСЗО – 377 (+2) единиц;
- средств ПВО – 190 (+1) единиц;
- самолетов – 271 (+1) единица;
- вертолетов – 248 (+3) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2) единиц;
- крылатых ракет – 350 (+0) единиц;
- кораблей и катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4054 (+10) единиц;
- специальной техники – 149 (+0) единиц.
Напомним, что недавно ВСУ попали в склад оккупантов с боеприпасами в Херсонской области. После этого некоторые охранявшие его захватчики получили ранения, остальные – сбежали.
А в результате ударов артиллерии ВСУ в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожено до 30 оккупантов, а под завалами осталось более 100 захватчиков.
Кроме того, в Новой Каховке Херсонской области в месте дислокации оккупантов было ранено до 150 российских военных и уничтожено 6 единиц вооружения и военной техники.
Также Вооруженные Силы Украины ударили по зданию, где размещался личный состав и военная техника врага в Херсоне. В результате ликвидировали около 180 оккупантов.
Украинские защитники атаковали российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе. Этому очень обрадовались жители захваченного врагом города.
Достойно внимания – Украина уничтожила новый склад оккупантов в Херсонской области: смотрите видео