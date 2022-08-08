Украинские бойцы ударили по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках Мелитополя. Войско противника понесло серьезные потери.

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Местные жители услышали громкие звуки взрывов. Журналист Денис Казанский опубликовал ролик, который снимал житель Мелитополя. На видео слышно, как мужчина искренне радуется звукам взрывов и говорит: "Погнали, братики".

Реакция местных жителей наглядно показывает, как относятся в Мелитополе к россиянам. Захватчиков ненавидят и желают им гибели,

– подчеркнул Казанский.

Смотрите видео, как жители Мелитополя радуются потерям врага: (Внимание! Видео 18+, есть ненормативная лексика)

Что известно об атаке ВСУ по оккупантам в Мелитополе

Мощные звуки взрывов раздались в городе после полуночи 8 августа. Оккупанты заявили, что их противовоздушная оборона сбила не менее 2 ракет. Местные телеграм-каналы писали, что взрывы прогремели в районе аэродрома и бывшего завода РЕФМА.

Впоследствии информацию об атаке по оккупантам подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар американскими высокоточными ракетами HIMARS. По предварительным данным, наши защитники ликвидировали сотню российских оккупантов, находившихся во временно обустроенных казармах. Кроме того, войско противника понесло серьезные потери в технике.

Федоров отметил, что такое ослабление армии противника создает предпосылки для успешного контрнаступления на Мелитопольском направлении.

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