Удар был нанесен еще 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис". Об этом сообщили в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.
Читайте также Оккупанты ищут пути к отступлению: ВСУ уничтожили все переправы через Днепр на Херсонщине
Разбирали завалы 5 дней
Захватчики пытались скрыть безумные потери. Подразделения росгвардии и фсб 5 дней разбирали завалы и доставали тела погибших.
Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне,
– отметили в Генштабе.
Оккупанты готовят пути отступления
Украинские защитники вывели из строя все переправы через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. К примеру, в районе Каховской ГЭС они затопили 9 вагонов, чтобы построить переправу.
На оккупированных территориях захватчики принуждают местных бизнесменов вести расчеты в рублях. Еженедельно проводят проверки и угрожают национализировать, то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.
Последние новости из Херсонского направления
- ВСУ уже освободили четыре общины в Херсонской области. Несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой.
- Контрнаступление продолжается. Россияне создают укрепления не только на правом берегу Херсона, а уже начали и на левом.
- 17 сентября была информация о взрывах в Херсонской области. Вероятно, "прилетело" за Антоновку – в стороне Каховки.
Смотрите больше – Хлань рассказал, что в Херсоне горело здание с коллаборантами: видео