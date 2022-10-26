Как отмечают в Генштабе ВСУ, наши военные с использованием артиллерии наносят точечные удары по российским бойцам. Так что статистика потерь врага продолжает пополняться ежедневно.

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ВСУ уничтожают врага и его технику

Благодаря артиллерии в населенном пункте Новоивановка на Луганщине уничтожили склад с боеприпасами оккупантов. Кроме того, ликвидировали более 10 кадыровцев. Также около 10 кадыровцев отправили на тот свет в Сватово. А еще превратили в металлолом около 5 грузовиков с боекомплектом.

Результативно работала за прошедшие сутки и украинская авиация, нанесшая 21 удар. По подтвержденной информации, поражено:

17 районов скопления врага и его техники,

2 опорных пункта,

2 позиции ЗРК.

А еще подразделения ПВО уничтожили 5 БПЛА оккупантов.

Справились со своей работой также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они попали в пункт управления, два района скопления живой силы и оружия, радиолокационную станцию и другие важные объекты войск России.

Атаки врага не утихают

В то же время следует понимать, что российские военные продолжают атаковать как наши позиции, так и гражданское население. Не обошлось и без попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки зафиксировали движение врага вблизи Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой. Все попытки оккупантов идти в наступление ВСУ отбили.

Кроме того, за минувшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и до 30 авиаударов. Также известно о более 100 обстрелах из РСЗО. Под атаки попали районы более 40 населенных пунктов. В частности, Днепр и область, Приколотное на Харьковщине, а также Большая Александровка Херсонской области.

Что касается ситуации на направлениях, то она практически не изменилась. Так, на Волынском и Полесском активности врага не наблюдают. В то же время сохраняется угроза как ракетных ударов, так и атак с помощью БПЛА. Их враг может выпускать с территории Беларуси,

Другие направления враг продолжал щедро поливать огнем. Говорится о Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском. Что касается последнего, то оккупанты еще и проводили до 20 вылетов беспилотников для проведения разведки.

Напоследок напомним, что российские военные продолжают нести огромные потери. С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы отправили на тот свет уже 68 420 оккупантов. И эти цифры растут с каждым днем.

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