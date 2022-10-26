Как отмечают в ОК "Юг", в Южнобужском направлении ситуация остается стабильно напряженной. Но наши военные делают все возможное для того, чтобы она была также контролируемой, а враг нес немалые потери.

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Оккупанты продолжают атаковать

Российские бойцы продолжают работать над обороной и не оставляют попыток удержать границы, занятые ими раньше. В то же время враги бьют по нашим военным из РСЗО, авиации, ствольной артиллерии, минометов.

В ведомстве отмечают, что после обеда оккупанты с неба били по нашим позициям. И получили ответный удар. Наша авиация трижды нанесла удары по районам скопления живой силы, оружия и техники захватчиков.

А вот во второй половине дня произошло стрелковое сражение. На двух разных направлениях оккупанты, с использованием боевых машин пехоты, попытались прорваться. Наши защитники нападения отразили. Кроме того, уничтожили одну БМП. В общем враг отступил, понеся потери. К счастью, с нашей стороны потери не зафиксированы.

Враги терроризируют гражданских

За прошедший день дважды оккупанты обстреляли населенные пункты. В том числе и освобожденные на Херсонщине: Трифоновку из танка, а Вышетарасовка на Никопольщине попала под обстрел из РСЗО. Известно, что в Трифоновке повреждены жилые дома, а также ранен один человек. Что касается Никопольщины, то там информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ВСУ уничтожают врага и технику

Известно, что поздно вечером в небе над Херсонщиной сбили 2 дрона-камикадзе, которые враг выпустил из оккупированного полуострова Крым. Кроме того, наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 217 огневых задач. Пройдемся по подтвержденным потерям врага:

  • 26 оккупантов;
  • 4 миномета;
  • зенитно-ракетный комплекс "ТОР";
  • 6 единиц автомобильной бронетехники;
  • склад с боеприпасами.

В ОК "Юг" отмечают, что остальные потери уточняются с помощью разведки.

Контрнаступление в Херсонской области продолжается

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