Попри оголошену мобілізацію, очевидно, "гарматного м'яса" у держави-агресорки не вистачає. Російські депутати проголосували за закон, який дозволяє призивати чоловіків, які мають несприятливу або непогашену судимість за тяжкі злочини.

До теми У Росії вербують на війну засуджених за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків

Закон прийняли в третьому читанні. Щоправда, це нібито не повинно зачепити засуджених за тероризм, держзраду, публічні заклики до екстремізму.

На війну вербують в'язнів

До бойових дій в Україні Росія залучила понад 8 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Розвідка з'ясувала, що більшість із них – це колишні ув'язнені.

Ці окупанти перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Вони мають підтримувати меншу за чисельністю групу досвідчених "контрактників".

Крім цього, російська ФСБ завербувала "зеків", які відбували покарання на окупованій території Луганщини. Ув'язнені мали виконувати ворожі завдання проти України.

До речі, полонений зек підтвердив, що російська влада використовує ув'язнених як "гарматне м'ясо". Їх кидають розвідувати українські позиції на передовій. Ба більше, за його словами, вербував ув'язнених особисто очільник ПВК "Вагнера" Пригожин.

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