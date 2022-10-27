Несмотря на объявленную мобилизацию, очевидно, "пушечного мяса" у государства-агрессора не хватает. Российские депутаты проголосовали за закон, позволяющий призывать мужчин, имеющих неблагоприятную или непогашенную судимость за тяжкие преступления.

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Закон был принят в третьем чтении. Правда, это якобы не должно касаться осужденных за терроризм, госизмену, публичные призывы к экстремизму.

На войну вербуют заключенных

К боевым действиям в Украине Россия привлекла более 8 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Разведка выяснила, что большинство из них – это бывшие заключённые.

Эти оккупанты находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения. Они должны поддерживать меньшую по численности группу опытных "контрактников".

Кроме этого, российская ФСБ завербовала "зеков", отбывавших наказание на оккупированной территории Луганщины. Заключенные должны были выполнять вражеские задачи против Украины.

Кстати, пленный зек подтвердил, что российские власти используют заключенных как "пушечное мясо". Их бросают разведывать украинские позиции на передовой. Более того, по его словам, вербовал заключенных лично глава ЧВК "Вагнера" Пригожин.

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