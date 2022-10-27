Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Таким чином, це вкотре доводить, що українські захисники активно нищать ворога на нашій землі.

До теми У лави "вагнерівців" масово набирають в'язнів з ВІЛом і гепатитом С, – розвідка

Кого у Росії вербують на війну в Україну

За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування увʼязнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.

До речі, держдума Росії ухвалила в другому читанні поправки до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тепер можна буде закликати на військову службу резервістів з непогашеною судимістю тяжких злочинів.

Озброєна група зеків Пригожина втекла з передової

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, подекуди колишнім в'язням вдається втекти з позицій та навіть повернутися до Росії.

Так, на початку жовтня з фронту втекла частина взводу, яка брала участь у спробах захоплення Бахмута. З 12 втікачів спіймали трьох. Знайшли їх у Донецьку, але лише після того, як вони вбили та пограбували двох чоловіків, а також вчинили низку зґвалтувань. Інші ж переховуються у Росії.

Окрім цього, більшість дезертирів розстрілюють загороджувальні загони, деяким із них все ж таки вдається прорватися у тил російського війська. Хтось намагається переховатися у так званих "ДНР" та "ЛНР", але більшість в'язнів направляється до Росії.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомляли, що у російських тюрмах почали масово вербувати в'язнів, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання. Зокрема, ВІЛ та гепатит С. Хворих бійців "маркують" за допомогою відповідних браслетів. Білі – тим, у кого гепатит, червоні – ВІЛ. У розвідці переконують, що таке явище вже набуло масового характеру.

Зауважимо, що жоден в'язень не повернеться додому живим та не становитиме загрозу для росіян, реальність виявилася геть іншою.

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