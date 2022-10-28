Для мобилизованных в России проводят военные учения. оккупанты уже сами смеются над собой. Их ведь готовят к войне, даже не выдав оружие.

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На одном из видео, опубликованном в сети, видно, что около 100 человек собрали на полигоне. Половине из них выдали автоматы, а остальные остались ни с чем. Оккупант рассказывает, что вооруженные служащие должны нападать, а остальные 50 человек – защищаться, вероятно, кулаками.

Ну ничего, мы справимся. Мы же российская армия,
– отметил мобилизованный.

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