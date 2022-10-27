Россияне массово протестуют против мобилизации. Некоторые из них даже устроили голодовку из-за этого.

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В России отказываются воевать

20-летний россиянин Антон Гнедовец две недели держал голодовку, протестуя против мобилизации.

Россиянин работал в МГТУ имени Баумана, а, несмотря на бронь, его мобилизовали в начале октября. По словам молодого человека, офицеры запугивали тех, кто отказывался служить, угрожали тюрьмой и отправить их на передовую.

Сам 20-летний Антон отказался одевать военную форму и подчиняться старшим по званию. Его пригрозили "отправить на передовую и там расстрелять", и он объявил голодовку.

Я так и остался за штатом всей части. И, соответственно, меня положили на дальнюю кровать и сказали: "Лежи, деградируй. Сдохнешь – напишем, что ты, мол, самоубийствовался",

– рассказал россиянин.

В итоге 19 октября парень получил ходатайство по военкомату, согласно которому ему необходимо было вернуться в Москву.

Также отказываются воевать и бурять. 30 сентября мобилизованный россиянин скрылся из расположения воинской части в городе Улан-Удэ. Против него возбудили уголовное дело.

Обвиняемый заявил командиру: "Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев". По его словам, после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. Впоследствии мужчина сбежал из части через дыру в заборе.

Россияне бегут от мобилизации за границу

Российские чиновники покидают страну после объявления мобилизации. Уезжают сотрудники подведомственных правительству организаций и правительства.

Так, до трети чиновников из московской мэрии уехали за границу после смерти мобилизованного коллеги.

Убегают так, что аж пятки сверкают. Они едут, оставив на рабочем месте вещи, не помыв свою чашку,

– пишут СМИ.

Отмечается, что в некоторых подведомственных организациях побег мужчин за границу стал массовым.

Мобилизация добралась и до Москвы

Главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс рассказал 24 каналу, что частичная мобилизация не обошла и Москву.

Так, на войне в Украине погиб начальник отдела мэрии Москвы Алексей Мартынов, призванный в ряды российской армии в пределах мобилизации.

Также на фронте погиб один из ведущих IT-специалистов российского отделения "Райффайзен Банка", мобилизованный в конце сентября.

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