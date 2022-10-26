Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. Впрочем, по его словам, так называемая "частичная" мобилизация не обошла и Москву.

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Так называемая "частичная" мобилизация зацепила и Москву

Как отметил главный консультант Института стратегических исследований, в столице России мобилизуют в армию не только рядовых граждан.

В частности, на войне в Украине погиб начальник отдела мэрии Москвы Алексей Мартынов, призванный в ряды российской армии в пределах "долевой" мобилизации.

Также на фронте погиб один из ведущих IT-специалистов российского отделения "Райффайзен Банка", мобилизованный в конце сентября.

По словам Уса, подобные случаи очень активно обсуждают в России.

Так что мобилизация добралась до Москвы. Однако из-за таких случаев есть политическое решение в самой России все же ограничить мобилизацию, но не для всей страны, а для Москвы и, вероятно, Санкт-Петербурга.

– отметил эксперт.

Почему российские власти ограничили мобилизацию в столице России

Главный консультант Института стратегических исследований отметил, что российские власти ограничили мобилизацию в Москве по двум причинам.

Во-первых, есть выражение, что революции происходят не на окраинах, а в столице. Поэтому российские власти опасаются, что из-за высоких темпов мобилизации ситуация в Москве может стать неконтролируемой.

Во-вторых, в столице и других крупных городах живут довольно состоятельные люди. По словам Уса, после оглашения Путиным мобилизации такие россияне сразу убегали из страны. Соответственно, это негативно сказалось на экономике России.

Как беглые россияне поднимают экономику Армении

В частности, одной из стран, куда бежали россияне от мобилизации, стала Армения.

Центральный банк Армении изменил прогноз роста ВВП с 1,6% сразу до 13%. Это объяснили тем, что очень большой наплыв россиян, которые приехали в страну и будут поднимать ее экономику,

– рассказал Ус.

Он добавил, что российские власти, видя, как беглецы от мобилизации подрывают экономику России, начали набирать меньше людей из крупных городов.

"Картинка с телевизора прикрывает реальность"

Несмотря на то, что россияне не в восторге от мобилизации, они продолжают поддерживать войну в Украине. По словам главного консультанта Института стратегических исследований, телевизор в России обладает слишком большой властью.

Картинка телевизора прикрывает от людей реальность. Даже если человек получит гроб с погибшим родственником, а с телевизора будут говорить, что все нормально, то человек будет верить именно телевизору,

– подчеркнул Ус.

Когда россияне могут изменить свое мнение о войне

Как отметил Ус, россиян быстро вернут к реальной жизни экономические проблемы в стране. Он добавил, что в октябре премьер России Михаил Мишустин распорядился направить 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.

Это означает, что экономика пока может существовать за счет использования резервов. Однако они не так велики. Поэтому не исключено, что в начале следующего года в определенных регионах России вообще не будут выплачивать зарплаты и пенсии,

– сказал Ус.

Он отметил, что если у россиян не будет денег, а параллельно с Украиной будут везти гробы с их родственниками и знакомыми, это существенно повлияет на мнение граждан России о войне.

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