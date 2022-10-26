Про це 24 каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Втім, за його словами, так звана "часткова" мобілізація не оминула і Москву.

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Так звана "часткова" мобілізація зачепила і Москву

Як зазначив головний консультант Інституту стратегічних досліджень, у столиці Росії мобілізують до армії не лише пересічних громадян.

Зокрема, на війні в Україні загинув начальник відділу мерії Москви Алєксєй Мартинов, призваний до лав російської армії в межах "часткової" мобілізації.

Також на фронті загинув один з провідних IT-спеціалістів російського відділення "Райффайзен Банку", якого мобілізували наприкінці вересня.

За словами Уса, такі випадки дуже активно обговорюють у Росії.

Тож мобілізація дісталася до Москви. Однак через такі випадки є політичне рішення в самій Росії все-таки обмежити мобілізацію, але не для всієї країни, а для Москви та, ймовірно, Санкт-Петербурга,

– зазначив експерт.

Чому російська влада обмежила мобілізацію у столиці Росії

Головний консультант Інституту стратегічних досліджень зазначив, що російська влада обмежила мобілізацію у Москві з 2 причин.

По-перше, існує вислів, що революції відбуваються не на околицях, а у столиці. Тому російська влада боїться, що через високі темпи мобілізації ситуація у Москві може стати неконтрольованою.

По-друге, у столиці та інших великих містах мешкають доволі заможні люди. За словами Уса, після оголошення Путіним мобілізації такі росіяни почали одразу тікати з країни. Відповідно, це негативно позначилося на економіці Росії.

Як росіяни-втікачі підіймають економіку Вірменії

Зокрема, однією з країн, куди тікали росіяни від мобілізації, стала Вірменія.

Центральний банк Вірменії змінив прогноз зростання ВВП з 1,6% одразу до 13%. Це пояснили тим, що є дуже великий наплив росіян, які приїхали в країну і будуть підіймати її економіку,

– розповів Ус.

Він додав, що російська влада, бачачи, як втікачі від мобілізації підривають економіку Росії, почала набирати менше людей з великих міст.

"Картинка з телевізора прикриває реальність"

Попри те, що росіяни не в захваті від мобілізації, вони продовжують підтримувати війну в Україні. За словами головного консультанта Інституту стратегічних досліджень, телевізор у Росії має надто велику владу.

Картинка з телевізора прикриває від людей реальність. Навіть якщо людина отримає труну з загиблим родичем, а з телевізора будуть казати, що все нормально, то людина буде вірити саме телевізору,

– наголосив Ус.

Коли росіяни можуть змінити свою думку про війну

Як зазначив Ус, росіян швидко повернуть до реального життя економічні проблеми в країні. Він додав, що у жовтні прем'єр Росії Міхаїл Мішустін розпорядився направити 1 трильйон рублів із Фонду національного добробуту на покриття дефіциту бюджету.

Це означає, що економіка поки може існувати коштом використання резервів. Однак вони не такі великі. Тому не виключено, що на початку наступного року у певних регіонах Росії взагалі не будуть виплачувати зарплати та пенсії,

– сказав Ус.

Він зазначив, що коли у росіян не буде грошей, а паралельно з України везтимуть труни з їхніми родичами та знайомими, це суттєво вплине на думку громадян Росії про війну.

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