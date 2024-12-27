На інцидент відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що тримає ситуацію на особистому контролі, передає 24 Канал.

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"Ти інвалід на голову?"

Тепер адвокат Антон Болтик оприлюднив відео з бодікамер правоохоронців. На кадрах видно, що жоден із них не показав своє службове посвідчення та навіть не назвав свого прізвища.

Юрист зауважив, що поліцейським заборонено застосовувати фізичну силу до осіб з явними ознаками інвалідності. Військовий попереджав, що має інвалідність, на що отримав лише глузування та примусове скручування у кайданки.

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Нагадаємо, що раніше ветеран 25-ї окремої повітряно-десантної бригади із позивним "Ямаха" розповів, що конфлікт із правоохоронцями виник після того, як він попросив їх пред'явити службові посвідчення. У чоловіка майже не згинається нога, а його руку після поранення буквально збирали по частинах.

Після розголосу інциденту поліція Дніпропетровської області заявила про початок службової перевірки для встановлення правомірності дій своїх співробітників.