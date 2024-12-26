Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду". З'ясувалося, що подання на відзначення підписував тимчасово виконуючий обовʼязки командувача Сил підтримки ЗСУ Юрій Оніщук.

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Чи знали в КСП про знущання в 211 бригаді

У відповіді КСП на запит журналістів зазначається, що робоча група командування Сил підтримки перевіряла можливі факти нестатутних заходів впливу на військових бригади з боку їх керівництва.

Згідно з результатами перевірки, командувач Сил підтримки ЗСУ призначив службове розслідування, матеріали якого було направлено до тернопільської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Втім, жодних деталей щодо переданих матеріалів у КСП не уточнили.

Водночас там додали, що рішенням Гусятинського районного суду Тернопільської області від 12 вересня 2024 року начальника штабу – заступника командира 211 понтонно-мостової бригади підполковника Валерія Пастуха було притягнуто до адміністративної відповідальності за недбале ставлення до служби під час воєнного стану. Ним було сплачено штраф у розмірі 34 000 гривень.

В день публікації розслідування щодо діяльності командування 211 бригади, 16 грудня, наказом головнокомандувача Пастуха перевели на службу до іншого виду ЗСУ.

Пастух був призначений у інший рід військ на посаду, яка не передбачає роботи з особовим складом. Посада не керівна. Це точно не підвищення,

– заявив начальник відділу комунікацій КСП Максим Кравчук.

Як Побережнюк отримав орден Богдана Хмельницького

Виходить, що командування Сил підтримки було обізнане щодо знущань з військових і здирництво у бригаді. Втім це не завадило керівництву КСП підписати подання на відзначення комбрига Олега Побережнюка орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

1 листопада 2024 року Володимир Зеленський нагородив Побережнюка орденом. Зауважимо, що вже тоді він фігурував у досудовому розслідуванні щодо залучення підлеглих до будівництва дому на Хмельниччині в той час, коли офіційно за документами вони мали перебувати у відрядженні для виконання воєнних завдань на півдні України.

Ще з кінця липня цього року командувач Сил підтримки ЗСУ генерал-майор Дмитро Герега залучається до виконання завдань за призначенням на сході України. Замість нього виконує обовʼязки посадова особа. Заохочення військових державними нагородами здійснюється на підставі рапортів їх безпосередніх начальників. На підставі цих рапортів здійснюється подання на відповідний орган. Відповідне подання підписували певні посадові особи і тимчасово виконуючий обовʼязки командувача,

– заявив Кравчук.

Також спершу начальник відділу комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ відмовлявся називати прізвище тимчасово виконуючого обов'язки. Втім, на запитання журналістів: "Чи був це Юрій Оніщук?", Кравчук відповів: "Так".

Цікавим є те, що в КСП не розповіли, за які заслуги Побережнюка було відзначено орденом. Там зазначили, що ця інформація міститься в документах, що належать до службової інформації і відповідно не можуть поширюватися під час воєнного стану. Представники командування додали, що із основними завданнями, які виконали військові 211 бригади під командуванням Побережнюка, можна ознайомитися у Вікіпедії та на офіційній сторінці у Фейсбуці.