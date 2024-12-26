Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Выяснилось, что представление на награждение подписывал временно исполняющий обязанности командующего Сил поддержки ВСУ Юрий Онищук.

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Знали ли в КСП об издевательствах в 211-й бригаде

В ответе КСП на запрос журналистов отмечается, что рабочая группа командования Сил поддержки проверяла возможные факты неуставных мер воздействия на военных бригады со стороны их руководства.

Согласно результатам проверки, командующий Сил поддержки ВСУ назначил служебное расследование, материалы которого были направлены в тернопольскую Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. Впрочем, никаких деталей относительно переданных материалов в КСП не уточнили.

В то же время там добавили, что решением Гусятинского районного суда Тернопольской области от 12 сентября 2024 года начальник штаба – заместитель командира 211-й понтонно-мостовой бригады подполковник Валерий Пастух был привлечен к административной ответственности за халатное отношение к службе во время военного положения. Им был уплачен штраф в размере 34 000 гривен.

16 декабря, в день публикации расследования о деятельности командования 211-й бригады, приказом главнокомандующего Пастуха перевели на службу в другой вид ВСУ.

Пастух был назначен в другой род войск на должность, которая не предусматривает работы с личным составом. Должность не руководящая. Это точно не повышение,

– заявил начальник отдела коммуникаций КСП Максим Кравчук.

Как Побережнюк получил орден Богдана Хмельницкого

Получается, что командование Сил поддержки было осведомлено об издевательствах над военными и вымогательстве в бригаде. Впрочем, это не помешало руководству КСП подписать представление на награждение комбрига Олега Побережнюка орденом Богдана Хмельницкого III степени.

1 ноября 2024 года Владимир Зеленский наградил Побережнюка орденом. Заметим, что уже тогда он фигурировал в досудебном расследовании по привлечению подчиненных к строительству дома в Хмельницкой области в то время, когда официально по документам они должны были находиться в командировке для выполнения военных задач на Юге Украины.

Еще с конца июля этого года командующий Сил поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега привлекается к выполнению задач по назначению на Востоке Украины. Вместо него исполняет обязанности должностное лицо. Поощрение военных государственными наградами осуществляется на основании рапортов их непосредственных начальников. На основании этих рапортов осуществляется представление на соответствующий орган. Соответствующее представление подписывали определенные должностные лица и временно исполняющий обязанности командующего,

– заявил Кравчук.

Также сначала начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки ВСУ отказывался называть фамилию временно исполняющего обязанности. Впрочем, на вопросы журналистов: "Был ли это Юрий Онищук?" – Кравчук ответил: "Да".

Интересно то, что в КСП не рассказали, за какие заслуги Побережнюк был отмечен орденом. Там отметили, что эта информация содержится в документах, относящихся к служебной информации и, соответственно, не могущих распространяться во время военного положения. Представители командования добавили, что с основными задачами, которые выполнили военные 211-й бригады под командованием Побережнюка, можно ознакомиться в Википедии и на официальной странице в Фейсбуке.