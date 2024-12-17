Інформацію про конфлікт виявили в одній із соціальних мереж працівники офісу омбудсмена. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє 24 Канал.

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Реакція омбудсмена на конфлікт між поліцією та ветераном

За словами омбудсмена, ситуація перебуває на його особистому контролі.

Щоб розібратися у ситуації, направив звернення до відповідних структур для неупередженого ухвалення рішення,

– повідомив Лубінець.

Також Лубінець закликав звертатися до нього в разі порушення прав військовослужбовців чи осіб, звільнених із військової служби.

Лубінець не утонює, що за конфлікт. Проте раніше 24 Канал повідомляв про жорстоке затримання ветерана війни поліцейськими, яке супроводжувалося грубими висловлюваннями. Військовий зазначив, що два роки лікує отримані під час бойових дій фізичні та психологічні травми, і вважає поведінку правоохоронців неприпустимою.