Росіяни, котрі хизувалися, що війна в Україні їх ніяк не торкнеться, відчувають на собі всі її наслідки. Чого лише варті санкції, накладені проти країни-агресорки, а також часткова мобілізація.

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Настрої всередині країни змінилися

Ми б дуже хотіли сказати, що росіяни почали зневажати владу Путіна та прагнути скинути диктатора. Реальність ж виявилася дещо іншою. Як зазначають в Інституті з вивчення війни, у країні усе ще хочуть змін. Але вже не настільки активно. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного "Левада-Центром", на які й опираються укладачі звіту.

Результати опитування свідчать, що росіяни таки хотіли б покращити свій рівень життя та розв'язати соціальні проблеми. Крім того, вони були не проти відставки низки чиновників і завершення так званої "спецоперації".

Як бачите, бажання у росіян досить побутові та реальні. І, можливо, вони б не стикалися з цими проблемами, якби керівництво країни не грабувало їх на постійній основі. Нагадаємо, що на масовану ракетну атаку 10 жовтня Росія могла витратити 400 – 700 мільйонів доларів. За ці гроші можна було б щонайменше підвести каналізацію у ті населені пункти, де росіяни нічого, крім дірки в землі і не бачили.

Скільки росіян прагнуть змін

А тепер пройдімося самими результатами опитування. Отже, хочуть:

рішучих і повномасштабних змін 47% (у липні 2019 року за це голосували 59% респондентів);

незначних змін 36% респондентів проти 31% у 2019 році;

відсутності змін уже 13% замість 8% кількома роками раніше.

Що ж стосується охочих до радикальних змін, то тут теж цікаві цифри. З'ясувалося, що лише 11% з них прагнуть якогось руху у владі. Серед тієї ж вибірки лише 10% хочуть завершення війни та початку переговорів Росії та України. Як ми вже казали вище, зміни здебільшого стосуються холодильника та гаманця. З причинно-наслідковими зв'язками у країні-агресорці просто не дружать.

До слова, якщо ми вже заговорили про мобілізованих. То ось кілька порад, які їм давав Рамзан Кадиров. Він вирішив підтримати тих, кому не дісталося зброї, щоб іти воювати.

Тож керівнику "тікток-військ" не спало на думку нічого кращого, ніж запропонувати зброю красти. Мовляв, їдьте на фронт, а там уже відбирайте у ЗСУ гвинтівки та техніку. Бідкатися, що країна не забезпечила не варто. Кадиров навіть зазначив, що "мобіки" буцімто потрібні своїй країні та президентові. Байки для першачків, чесне слово.

Наостанок додамо, що ці "мобіки" можуть спокійно поповнювати статистику втрат ворога. Лиш за минулу добу вдалося ліквідувати 480 бійців. А загалом від початку повномасштабного вторгнення на той світ відправили 68 900 окупантів.

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