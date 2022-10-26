Кадиров закликав мобілізованих чоловіків "не плакати", а відбирати зброю та техніку у Збройних Сил України або шукати все необхідне самостійно. Про це глава Чечні заявив у своєму новому відеозверненні, інформує 24 канал.
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Які "поради" мобілізованим дав Кадиров
Зараз мобілізовані знімають відео: цього не вистачає, того не вистачає, старий автомат, форма не та. Гей, зачекайте! Зате з того боку наші вороги мають гарну зброю, гарну форму одягу – все в них є. У них треба забрати, у них заберемо!
– закликав глава Чечні.
За його словами, не треба "плакати", бо мобілізовані нібито "потрібні Батьківщині, державі та президентові".
"Залишіть свої недоліки при собі. Забираємо і техніку, і зброю – і їхньою зброєю їх знищуємо", – сказав Кадиров.
Глава Чечні вважає, що буцімто на сьогодні віруюча і поважна людина не сидітиме вдома, а сама "знайде собі автомат і все, що потрібно, та піде воювати".
Це великий джихад, у якому ми всі повинні брати участь. Наші пращури колись воювали у Велику вітчизняну війну – у них хіба були всі умови? Навіть їсти не було чого. Все одно вони виграли, мали дух, була віра. А що ми? Ми що, плакати маємо? Нам не соромно плакати?
– додав Кадиров.
Що ж, це вкотре показує, що у Росії дійсно не вистачає озброєння, через що вони плачуть та хочуть тікати з війни. До того ж країні-агресорці ніхто не допомагає у постачанні зброї, тому скоро загарбники втечуть з нашої землі.
Цинічні заяви Кадирова
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров незадоволений "слабкими відповідями" російської армії на атаки українських воїнів. До того ж Кадиров закликав стирати наші міста з лиця землі.
- Також раніше Кадиров заявив, що його військові нібито забирають в українських захисників техніку та зброю. За його словами, кадировці буцімто нападатимуть на Україну щодня та спалюватимуть їх.
- Окрім цього, Рамзан Кадиров заявляв, що міноборони Росії припустилось помилки. Тому глава Чечні пообіцяв знову окупувати Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.
- До речі, Кадиров вважає, що у Росії потрібно "самомобілізуватись", а не треба чекати на оголошення Кремлем воєнного стану.
- Нагадаємо, що Кадиров вже заговорив про бажання піти у відставку. Однак такі слова від нього лунають не вперше.
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