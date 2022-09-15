Про це кадиров написав у своєму телеграм-каналі, інформує 24 канал. За його словами, росія – це буцімто федеративна держава, в якій регіони можуть бути ініціаторами будь-яких починань.

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Нові поради від кадирова

Не потрібно чекати на оголошення кремлем воєнного стану, або навпаки, відсиджуватися в очікуванні закінчення "сво" в Україні. Глава кожного суб'єкта росії сьогодні має довести свою готовність допомогти державі. І допомога ця має виражатися не словесними виступами чи банальними автопробігами, а конкретними діями, які допоможуть бійцям,

– каже глава чечні.

Кадиров вважає, що кожен керівник регіону цілком "може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців". А для окремо взятого суб'єкта це "не така вже велика кількість". За його словами, натомість у масштабах держави "значний військовий контингент у 85 тисяч осіб – майже армія".

"Питання вирішення завдань "спецоперації" можна було б закрити в найкоротший термін. І все це, зауважте, без оголошення мобілізації. За досвідом знаю, що в нашій країні щирих патріотів, готових поповнити ряди добровольців, достатньо", – додав кадиров.

Цинічні заяви кадирова

Раніше глава чечні рамзан кадиров заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи. Кадиров зазначив, що його "тік-ток-війська" відпочивали, а тепер, мовляв, повертаються на передову. Він також опублікував відео, яке записав главарь цих "елітних військ" – адам делімханов.

Також кадиров заявляв, що міноборони росії припустилось помилки. Він навіть пообіцяв знову окупувати Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

До речі, рамзан кадиров заговорив про бажання піти у відставку. Однак такі слова від нього лунають не вперше, та цього разу кремль, здається, знайшов йому іншу роботу.

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