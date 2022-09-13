По суті путін програв війну у Чечні, а відтак виплачує величезну данину у вигляді фінансових субсидій. Натомість кадиров демонструє формальну лояльність росії та бере участь у силових авантюрах путінського режиму. Про це 24 каналу сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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Уся ця унія путіна та кдирова від самого початку не підтримувалася силовиками. Вони дуже неприязно ставилися. Вважали, що путін у якомусь сенсі зрадив, адже не добив до кінця чеченський спротив,

– наголосив публіцист.

На кадирова хотіли повісити вбивство Нємцова

За словами Піонтковського, у 2015 році після вбивства Нємцова, яке організувало фсб за участю кадирівців, силовики намагалися використати це вбивство. Вони навіть приїхали до Чечні й арештовували близьких кадирова. На нього хотіли повісити вбивство опозиціонера.

Це призвело до внутрішньої кризи. Тоді путін не з'являвся на публіці два тижні, але все одно відстояв кадирова.

Кадиров чудово розуміє, якщо путін піде, а поразка в Україні автоматично означає те, що він піде, силовики ліквідують його у перші два дні,

– сказав Піонтковський.

Чеченського лідера хочуть затягнути до москви

Чутки про переведення кадирова до москви, зауважив публіцист, не є безпідставними. Силовики хочуть затягнути його туди, відірвавши від власних бойовиків.

"Ким би його не призначили – керівником росгвардії, міноборони, віцепрезидентом при путіні – його вбили б пострілом у потилицю", – переконаний Піонтковський.

Потрібно розуміти: якщо путін піде, ця унія буде розірвана, тож кадирову знову доведеться відстоювати незалежність Чечні та доводити чеченському народу свою необхідність.

Це показник несталості всієї системи влади в цілому. Такий великий жирний пацюк починає задумуватися про те, що буде у постпутінській росії та забезпечувати свої позиції там,

– підсумував російський публіцист.

Кадирова хочуть затягнути до Москви, – Піонтковський: дивіться відео