Глава Чечні заявив, що відповідь Росії на дії України нібито є занадто слабкою. Як зазначив Кадиров, це вже не "спеціальна воєнна операція", а війна.

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Божевільні заяви Кадирова

Кадиров сказав, що його військові нібито забирають в українських захисників техніку та зброю. За його словами, кадировці нападатимуть на Україну щодня.

Я вам даю слово, що ми знищимо всіх. Ми не братимемо цих шайтанів в полон, а спалюватимемо їх. Ніде не зупинимось. Наша територія не тільки Запоріжжя чи Херсон, а й Одеса, Київ, Харків. І вся Україна – це наша російська територія, – погрожує Кадиров.

Причина погроз

Кадировці базувалися на Херсонщині, у населеному пункті Каїри. Відомо про 30 мертвих окупантів, а під завалами перебувають понад 100 загарбників.

Чеченський опозиційний телеграм-канал 1ADAT повідомив, що атакували кадировців зі спецпідрозділу чеченської росгвардії "Нафтовичок". Зазначили про смерть мінімум 100 загарбників.

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