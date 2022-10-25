Глава Чечни заявил, что ответ России на действия Украины якобы слишком слабый. Как отметил Кадыров, это уже не "специальная военная операция", а война.
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Безумные заявления Кадырова
Кадыров сказал, что его военные якобы отбирают у украинских защитников технику и оружие. По его словам, кадыровцы будут нападать на Украину каждый день.
Я вам даю слово, что мы уничтожим всех. Мы не будем брать этих шайтанов в плен, а будем сжигать их. Нигде не остановимся. Наша территория не только Запорожье или Херсон, но и Одесса, Киев, Харьков. И вся Украина – это наша российская территория,
– угрожает Кадыров.
Причина угроз
Кадыровцы базировались в Херсонской области, в населенном пункте Каиры. Известно о 30 мертвых оккупантах, а под завалами находятся более 100 захватчиков.
Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT сообщил, что атаковали кадыровцев из спецподразделения чеченской росгвардии "Нефтяник". Отметили о смерти минимум 100 захватчиков.
Обратите внимание – к чему призывает Кадыров: смотрите видео
Кадыровцы воюют против Украины: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к чеченцам, которые идут убивать украинцев. Он посоветовал им защищать свою независимость.
- Кадыров заявил, что его сыновья находятся в горячих точках. Сыновьям главы Чечни по 14 – 16 лет.
- Кадыровцы в Луганской области выселяют украинцев из домов, чтобы подготовить места для оккупантов.
- Ранее россияне заявляли, что идут "денацифицировать" Украину. Отныне Кадыров заявил о "полной дешайтанизации".