Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он ответил на слова главы Чечни Кадырова о том, что украинские города "нужно стирать с лица земли".

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Данилов обратился к чеченцам

По его словам, чеченцам нужно уходить из Украины и воевать за независимость Ичкерии, пока не поздно.

Это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с лица земли город Джохар (Грозный)

– отметил Данилов.

Он подчеркнул, что если не уничтожить Россию, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей.

Обратите внимание! Чеченская республика Ичкерия была оккупирована Россией в 2000 году.

Напомним, что 18 октября украинский парламент признал Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Также Верховная Рада осудила геноцид чеченского народа. За соответствующее постановление проголосовали 287 депутатов.

Депутат Алексей Гончаренко считает, что это крайне важное решение. Владимир Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев.

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