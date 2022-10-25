Помічник секретаря Радбезу Росії Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію". Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Так, Павлов каже, що в Україні нібито є "сотні діючих сект".

Вважаю, що з продовженням "спеціальної воєнної операції" стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації"

– заявив він.

Також Павлов згадав осквернення поклонного хреста у Києві у 2015 році. За його словами, це буцімто було свідченням дій язичників та "церкви сатани".

До речі, прояви "сатанізму" Павлов бачить у "закликах вбивати росіян". Він вважає, що всі ці "прояви" вітаються на державному рівні.

Потужним поштовхом до розвитку "сектантства" в Україні Павлов назвав Революцію Гідності 2013 – 2014 років, після якої українці начебто почали відмовлятися від "багатовікових традицій і цінностей" християнства, ісламу та іудаїзму.

"Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту", – стверджує він.

Що ж, це вкотре доводить, що божевілля в Росії не має дна. Раніше були "денацифікація" та "демілітаризація", а тепер "десатанізація". Цікаво, що наступне спаде на думку російським психічнохворим.

Кадиров закликав стирати українські міста з лиця землі

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав стирати з лиця землі українські міста. Так, він незадоволений "слабкими відповідями" російської армії на атаки наших воїнів.

"Якщо прилетить снаряд у нашу сторону, у наш регіон, треба стирати з лиця землі українські міста", – заявив Кадиров.

На ці слова Кадирову відповів Олексій Данілов. Він зазначив, що чеченцям треба йти з України і воювати за незалежність Ічкерії, поки не пізно. За його словами, це найкраща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з лиця землі місто Джохар (Грозний).

Нагадаємо, що раніше Кадиров називав головним ворогом "сатанізм", а противником на війні – НАТО.

Із "сатанізмом", за його словами, воює 3,5 тисячі чеченців, але піде нова партія "добровольців".

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