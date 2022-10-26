Кадыров призвал мобилизованных мужчин "не плакать", а отбирать оружие и технику у Вооруженных сил Украины или искать все необходимое самостоятельно. Об этом глава Чечни заявил в своем новом видеообращении, передает 24 канал.
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Какие "советы" мобилизованным дал Кадыров
Сейчас мобилизованные снимают видео: этого не хватает, этого не хватает, старый автомат, форма не та. Эй, подождите! Зато с той стороны у наших врагов хорошее оружие, хорошая форма одежды – все у них есть. У них нужно забрать, у них заберем!
– призвал глава Чечни.
По его словам, не надо "плакать", потому что мобилизованные якобы "нужны Родине, государству и президенту".
"Оставьте свои недостатки при себе. Забираем и технику, и оружие – и их оружием их уничтожаем", – сказал Кадыров.
Глава Чечни считает, что якобы на сегодняшний день верующий и серьезный человек не будет сидеть дома, а сам "найдет себе автомат и все, что нужно, и пойдет воевать".
Это большой джихад, в котором мы все должны участвовать. Наши предки воевали когда-то в Великую отечественную войну – у них разве были все условия? Даже есть было нечего. Все равно они выиграли, имели дух, была вера. А что мы? Мы что, плакать? Нам не стыдно плакать?
– добавил Кадыров.
Что ж, это еще раз показывает, что в России действительно не хватает вооружения, из-за чего они плачут и хотят убегать с войны. К тому же стране-агрессорцы никто не помогает в снабжении оружием, поэтому скоро захватчики убегут из нашей земли.
Цинические заявления Кадырова
- Глава Чечни Рамзан Кадыров недоволен "слабыми ответами" российской армии на атаки украинских воинов. К тому же Кадыров призвал стирать наши города с земли.
- Также ранее Кадыров заявил, что его военные якобы отбирают у украинских защитников технику и оружие. По его словам, кадыровцы будто будут нападать на Украину каждый день и будут сжигать их.
- Кроме этого, Рамзан Кадыров заявлял, что минобороны России допустило ошибку. Поэтому глава Чечни пообещал снова оккупировать Балаклею, Купянск и Изюм.
- Кстати, Кадыров считает, что в России нужно "самомобилизироваться", а не нужно ждать объявления Кремлем военного положения.
- Напомним, что Кадыров уже заговорил о желании уйти в отставку. Однако такие слова от него раздаются не в первый раз.
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