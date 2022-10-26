Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни в Україні. До речі, напередодні Радбез ООН обговорив "брудну бомбу" на закритому засіданні.
Генсек НАТО застеріг Росію від використання фейків
За словами Столтенберга, Росія зараз неправдиво стверджує, що Україна готується використати радіологічну "брудну бомбу" на власній території. Союзники по НАТО відкидають це неправдиве твердження.
Росія часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити сама. Ми вже бачили це раніше. Від Сирії до України. Світ уважно спостерігає за цим,
– зазначив генсек.
Нові фейки росіян
- У Росії розповсюджують нові фейки про те, що Україна буцімто готується до "провокації", яка пов'язана з підривом так званої "брудної бомби".
- За словами пропагандистів, мета Києва – звинуватити Кремль у застосуванні зброї масового знищення.
- У міноборони Росії стверджують, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною".
- Щоб прикрасити свої заяви про "брудну бомбу" Росія використала підроблене фото.
- До речі, у департаменті охорони здоров'я Нью-Йорка мовиться, що "це бомба, яка поєднує звичайні вибухові речовини, такі як динаміт, з радіоактивними матеріалами у твердій, рідкій або газоподібній формі". Зброю можуть використати, щоб поширити радіоактивні речовини, забруднити будівлі або землю.
- У США попередили Росію, що якщо вона готує провокації з використанням ядерної зброї, то отримає відповідь.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звинувачення Росії щодо підготовки Україною застосування "брудної бомби" є частиною нового етапу кампанію з дезінформації цивілізованого світу.
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