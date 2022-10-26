Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни в Україні. До речі, напередодні Радбез ООН обговорив "брудну бомбу" на закритому засіданні.

Генсек НАТО застеріг Росію від використання фейків

За словами Столтенберга, Росія зараз неправдиво стверджує, що Україна готується використати радіологічну "брудну бомбу" на власній території. Союзники по НАТО відкидають це неправдиве твердження.

Росія часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити сама. Ми вже бачили це раніше. Від Сирії до України. Світ уважно спостерігає за цим,

– зазначив генсек.

Нові фейки росіян

Зауважимо! "Брудна бомба" не є чисто ядерною зброєю, це суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу. Її ще називають "зброєю терористів", адже вона є інструментом залякування. Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій.

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